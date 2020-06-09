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Гвардиола приготовил сюрприз для Зинченко

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футболист сборной Украины Александр Зинченко может изменить игровую позицию в “Манчестер Сити”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Тренер клуба Пеп Гвардиола готов перевести 23-летнего украинца в центр полузащиты, а на левом фланге обороны будут играть другие. Такие планы есть на новый сезон.

“Горожане” сейчас охотятся на Бена Чілвелла (“Лестер”) и Николаса Тальяфіко (“Аякс”). Также останется Бенжамен Менди, а Анхеліньцо вернется из аренды в “Лейпциге”.

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Напомним, Зинченко в национальной команде играет именно хавбека.

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Источник: sportanalytic.com
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