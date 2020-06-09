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Футбол

Интер определился с заменой Мартинесу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Альваро Мората

Не утихающий интерес со стороны каталонской “Барселоны” к лидеру атак миланского “Интера” Лаутаро Мартинесу вынуждает руководство “нерадзурри” искать альтернативные варианты аргентинскому форварду.

Как сообщает Tuttosport, одним из приоритетных вариантов для миланского клуба является Альваро Мората, права которого принадлежат лондонскому “Челси”. В свое время игрок уже играл в Италии, и сумел здорово проявить себя в футболке туринского “Ювентуса”.

Отметим, нынешний сезон Альваро Мората проводит в составе мадридского “Атлетико”, за который отыграл 23 матча, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

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Тэги: Альваро МоратаИнтерЧелси
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