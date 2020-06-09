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Футбол

Известный агент опроверг информацию о переговорах Динамо с Булутом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Вадим Шаблий

Известный украинский агент Вадим Шаблий, который известен своей приближенностью к киевскому “Динамо” прокомментировал слухи о возможном назначении турецкого специалиста Эрола Булута главным тренером киевлян.

По информации турецких СМИ, именно Вадим Шаблий от имени Эрола Булута вел переговоры с киевским клубом.

«Информация о том, что я якобы веду переговоры с киевским Динамо от имени турецкого тренера Эрола Булута не отвечает действительности. Я не знаком с ним, никогда не встречался, и никаких контактов от его имени с руководством Динамо у меня не было».

Напомним, помимо Булута, “Динамо” приписывают интерес к Юрию Семину и Сергею Реброву.

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Тэги: Вадим ШаблийДинамоЭрол Булут
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