Известный агент опроверг информацию о переговорах Динамо с Булутом

Известный украинский агент Вадим Шаблий, который известен своей приближенностью к киевскому “Динамо” прокомментировал слухи о возможном назначении турецкого специалиста Эрола Булута главным тренером киевлян.
По информации турецких СМИ, именно Вадим Шаблий от имени Эрола Булута вел переговоры с киевским клубом.
«Информация о том, что я якобы веду переговоры с киевским Динамо от имени турецкого тренера Эрола Булута не отвечает действительности. Я не знаком с ним, никогда не встречался, и никаких контактов от его имени с руководством Динамо у меня не было».
Напомним, помимо Булута, “Динамо” приписывают интерес к Юрию Семину и Сергею Реброву.