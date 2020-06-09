Известный украинский арбитр будет отстранен от суддейства

Большим скандалом завершился матч между ФК “Львов” и СК “Днепр-1”.

По информации ведущего телепрограммы “Большой футбол”, неудотворительная работа главного арбитра матча Ярослава Козыка, будет стоить ему отстранением на ближайшие матчи чемпионата Украины.

Большой судейский скандал в матче “Львов” – “Днепр-1”. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте “Львова” Богунове.

Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть?

Только что списывался с Лучано Лучи. По мнению главы комитета арбитров в первом эпизоде был пенальти. Козык будет отстранён на ближайшие игры

Напомним, СК “Днепр-1” матч против ФК “Львов” выиграл со счетом 2:1 и опережая ближайшего преследователя в лице “Мариуполя” на восемь очков.