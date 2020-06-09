Лидер “Динамо” отравился перед игрой с “Александрией”

Стало известно, почему словенский вингер “Динамо” Беньямин Вербіч не принял участия в поединке 25 тура УПЛ против “Александрии” (5:1). Сообщает сайт EURO.com.ua

По словам коуча киевлян Алексея Михайличенко, хавбека решили поберечь через небольшое отравление, полученное накануне.

Если бы очень было нужно, то он смог бы сыграть.

Но мы посчитали, что здоровье важнее, у нас еще много важных игр впереди”, – сказал Михайличенко.

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