Мэр Мадрида рассказал, готов ли город принять финал Лиги чемпионов

Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Алмейда сообщил, что Мадрид готов принять финальную игру Лиги чемпионов в случае необходимости, передает The Guardian.

По его словам, в городе адекватные условия в плане безопасности и инфраструктуры.

«Это бы дало сигнал всему миру, что, несмотря на трагедию, которую мы пережили, Мадрид не сдается и поднимается», – заявил чиновник.

Напомним, изначально планировалось, что финальная игра турнира нынешнего сезона пройдет в Стамбуле.

Напомним, в прошлом году Мадрид уже принимал финал ЛЧ.