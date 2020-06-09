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Футбол

Мэр Мадрида рассказал, готов ли город принять финал Лиги чемпионов

Сергей СумскойНет комментариев
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Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Алмейда сообщил, что Мадрид готов принять финальную игру Лиги чемпионов в случае необходимости, передает The Guardian.

По его словам, в городе адекватные условия в плане безопасности и инфраструктуры.

«Это бы дало сигнал всему миру, что, несмотря на трагедию, которую мы пережили, Мадрид не сдается и поднимается», – заявил чиновник.

Напомним, изначально планировалось, что финальная игра турнира нынешнего сезона пройдет в Стамбуле.

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Напомним, в прошлом году Мадрид уже принимал финал ЛЧ.

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Тэги: Лига Чемпионов
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