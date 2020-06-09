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Футбол

Нападающий “Динамо”: Не буду праздновать гол в ворота “Зари”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Форвард “Динамо” Назарий Русин поделился ожиданиями от поединка с “Зарей” в 26 туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, киевлянам в игре с луганской командой нужна только победа, а потому другой результат будет считаться неудовлетворительным.

Кроме этого Русин добавил, что если ему удастся забить в ворота бывшей команды, то гол он не будет праздновать.

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Добавим, поединок “Заря” – “Динамо” состоится 13 июня. Начало в 17:00.

Источник: sportanalytic.com
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