Реал приготовил Рамосу новый контракт

Один из лучших защитников современности Серхио Рамос в скором времени может продлить контракт с мадридским “Реалом”.

По информации авторитетного испанского издания AS, переговоры по новому контракту с капитаном находятся в активной стадии. Нынешнее соглашение истекает летом следующего года, боссы “Реала” же готовы предложить игроку контракт до 30 июня 2022 года.

Напомним, Серхио Рамос перешел в мадридский “Реал” в 2005 году из “Севильи”. В рамках чемпионата Испании защитник сыграл 444 матча, также в его активе 64 забитых гола. Четырежды в составе “Реала” он выигрывал Лигу Чемпионов и столько же Примеру.