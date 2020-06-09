Шевчук: Шевченко убрал всех, кто нарушает дисциплину

Бывший защитник “Шахтера” и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о начале тренерской карьеры Андрея Шевченко. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Шевченко внедрялся в систему тренировочного процесса, каких-то упражнений, показывал свои тактические подготовки. Он с нами общался в период перехода от игрока к тренеру. Со многими из нас он играл, понимал и знал нас, мы всегда обсуждали какие-то нюансы. Когда он стал главным тренером, то все понимали, что должна быть какая-то дистанция. Уже была другая идея и философия. Есть игроки, которые могут называть его Шева. Я никогда так не позволял себе сделать. Только Андрей и на “Вы”. Это показывает уровень человека.

Конфликты в сборной на Евро-2016? Их не было. Были нюансы, связанные с дисциплиной. Кто не пришел на установку, кто-то проспал, были такие моменты. Михаил Фоменко – авторитетный и опытный человек. Сложно было руководить такой командой, он не мог найти баланс. Плюс, ребята пользовались этой слабинкой и садились на шею, позволяли себе всякие вещи. Шевченко уже на Евро-2016 видел, что происходит. Возглавив сборную, он сразу убрал из команды тех игроков, которые нарушают эту атмосферу. Я не хочу называть фамилии, все понимают, кто это. Каждый осознает свои ошибки. Мы видим, на каком уровне сейчас играет сборная, как ребята прогрессируют. Шевченко движется в правильном направлении”, – подытожил Шевчук.

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