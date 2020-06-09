Вторник, 9 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболШевчук: Шевченко убрал всех, кто нарушает дисциплину
Футбол

Шевчук: Шевченко убрал всех, кто нарушает дисциплину

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Бывший защитник “Шахтера” и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о начале тренерской карьеры Андрея Шевченко. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Шевченко внедрялся в систему тренировочного процесса, каких-то упражнений, показывал свои тактические подготовки. Он с нами общался в период перехода от игрока к тренеру. Со многими из нас он играл, понимал и знал нас, мы всегда обсуждали какие-то нюансы. Когда он стал главным тренером, то все понимали, что должна быть какая-то дистанция. Уже была другая идея и философия. Есть игроки, которые могут называть его Шева. Я никогда так не позволял себе сделать. Только Андрей и на “Вы”. Это показывает уровень человека.

Читайте также:  Коноплянке интересен вариант с СК Днепр-1

Конфликты в сборной на Евро-2016? Их не было. Были нюансы, связанные с дисциплиной. Кто не пришел на установку, кто-то проспал, были такие моменты. Михаил Фоменко – авторитетный и опытный человек. Сложно было руководить такой командой, он не мог найти баланс. Плюс, ребята пользовались этой слабинкой и садились на шею, позволяли себе всякие вещи. Шевченко уже на Евро-2016 видел, что происходит. Возглавив сборную, он сразу убрал из команды тех игроков, которые нарушают эту атмосферу. Я не хочу называть фамилии, все понимают, кто это. Каждый осознает свои ошибки. Мы видим, на каком уровне сейчас играет сборная, как ребята прогрессируют. Шевченко движется в правильном направлении”, – подытожил Шевчук.

Читайте также:  Мирча Луческу продолжит карьеру в Бразилии?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-игрок “Шахтера”: “Динамо” нужен новый тренер

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Швед планировал переехать в Бельгию

Гвардиола приготовил сюрприз для Зинченко

Серхио Рамос
Реал приготовил Рамосу новый контракт

Александр Зубков
Зубков отличился десятым голом в чемпионате Венгрии

Кай Хавертц
Челси включается в борьбу за Хавертца

Закрыть