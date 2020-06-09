Швед планировал переехать в Бельгию

Комментатор Игорь Цыганык рассказал рассказал о будущем украинского хавбека “Селтика” Марьяна Шведа. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Швед в Шотландии так и не выучил языка, у него есть там проблемы с коммуникацией, не смог себя там найти.

Мой инсайд: Швед планировал перейти в одну из бельгийских команд, там был предметный интерес. Это было до карантина. Бельгийские скауты обратили внимание на украинский рынок. Тем более, Швед вызывался в сборную, даже дебютировал”, – говорит эксперт в программе “Цыганык LIVE”.

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