Среда, 10 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАгент – о переговорах “Динамо” с турецким тренером
Футбол

Агент – о переговорах “Динамо” с турецким тренером

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Известный менеджер Вадим Шаблий опроверг слухи СМИ из Турции. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Информация о том, что я якобы веду переговоры с киевским “Динамо” от имени турецкого тренера Эррола Булута не соответствует действительности. Я не знаком с ним, никогда не встречался и никаких контактов от его имени с руководством “Динамо” у меня не было.

Турецкие средства массовой информации или представители Булута могут не придумывать фантастические трансферы – думаю, это всего лишь попытка добавить в резюме тренера несуществующий интерес со стороны такого известного клуба, как “Динамо”, – пишет Шаблий в Facebook.

Читайте также:  Овидиус Вербикас: Наши соперники очень мощные

Сейчас Булут возглавляет “Аланьяспор”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Динамо” націлилось на тренера “Львова”

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Раскрыто трансферные планы “Динамо” на лето

Суркис: Не нуждаюсь рекомендаций по тренера “Динамо”

Шикарный пас таланта “Шахтера” взорвал сеть (ВИДЕО)

Кубок Германии. “Байер” – первый полуфиналист

Мэр Мадрида рассказал, готов ли город принять финал Лиги чемпионов

Закрыть