Агент – о переговорах “Динамо” с турецким тренером

Известный менеджер Вадим Шаблий опроверг слухи СМИ из Турции. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Информация о том, что я якобы веду переговоры с киевским “Динамо” от имени турецкого тренера Эррола Булута не соответствует действительности. Я не знаком с ним, никогда не встречался и никаких контактов от его имени с руководством “Динамо” у меня не было.

Турецкие средства массовой информации или представители Булута могут не придумывать фантастические трансферы – думаю, это всего лишь попытка добавить в резюме тренера несуществующий интерес со стороны такого известного клуба, как “Динамо”, – пишет Шаблий в Facebook.

Сейчас Булут возглавляет “Аланьяспор”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Динамо” націлилось на тренера “Львова”