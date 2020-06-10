Где Пена: Жить в Украине – настоящий вызов

Хавбек “Динамо” Карлос де Пена рассказал иностранным СМИ о адаптацию в нашей стране. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сначала в Украине приняли хорошие карантинные меры, но был момент, когда люди начали возвращаться из Европы и их плохо контролировали. Игрокам “Динамо” запрещали ходить в рестораны, офисы и торговые центры, чтобы они не заразились. Игра на пустом стадионе? Странно играть в тишине, ведь вы все слышите: протесты против действий судьи, упреки одноклубников. Кроме того, наш стадион очень большой, поэтому там хорошее эхо. Я забил гол “Александрии”, и понял, что мне очень редко приходилось праздновать забитые мячи без болельщиков. Но я счастлив, что мы вернулись и играем, а мне удалось забить гол и отпраздновать его особым образом – объявить, что я вскоре станут отцом.

Как живется в Киеве? Здесь другая страна и менталитет. У меня нет много друзей, ведь люди в Украине не такие открытые, как в других частях Европы. Но я к этому привык и чувствую, что провел здесь хороший год, за который многому научился. Изучение языка? До карантина у меня было три занятия в неделю. Сейчас я продолжаю учиться день за днем, объединяя знания в разные слова. Я чувствую, что много понимаю и могу составить предложения. Я выучил футбольные термины достаточно быстро. То, что тренер говорит мне, указания во время матчей, то, о чем рассказывают одноклубники. Здесь сложный язык, поэтому мне иногда нужно повторять некоторые слова, а когда нет альтернативы, то использовать английский. К сожалению, ее мало кто понимает.

Отношение клуба ко мне? Хорошо относятся. Мне дали личное авто и переводчика с русского на испанский, а занятия по изучению языка проводятся клубом. Я пользуюсь всем этим и ценю, ведь мне повезло, что я оказался здесь. Когда я попал в “Динамо”, то приехал сюда после не слишком удачного года в “Насіоналі”. Как будто я и много играл, но не показывал то, что ожидал сам, и то, чего ожидали от меня другие. Поэтому переезд в Украину был похож на перерождение, возвращение на главную роль, которая была мне нужна. Физически я готов на все 100%, также стало более зрелым. Для меня это личный вызов – жить в такой великой, такой другой стране, которая была частью СССР. Здесь он до сих пор имеет большое влияние”, – сказал 28-летний уругваец