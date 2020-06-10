Яремчука планируют заменить экс-игроком “Динамо”

Бывший нападающий “Динамо” Дьємерсі Мбокани может перейти в “Гент”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Буйволы” нацелились на 34-летнего конголезца, ведь рискуют потерять обоих основных бомбардиров – Романа Яремчука и Джонатана Дэвида.

Мбокани в составе “Антверпена” завоевал “Золотую бутсу” чемпионата Бельгии-2019/20, а сейчас является свободным агентом. Также он интересует “Брюгге” и клубы из Китая и ОАЭ.

Мбо и Яремчук раньше были одноклубниками в УПЛ.

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