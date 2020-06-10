Ингулец просматривает трех новичков

Один из претендентов на повышение в классе петровский “Ингулец”, параллельно с подготовкой к возможному возобновлению сезона просматривает потенциальных новичков команды.

Как сообщает FootBoom, Сергей Лавриненко и его тренерский штаб просматривает экс-таланта “Александрии” Богдана Литвяка, а также Владимира Сеницу и Никиту Зеленского, которые являются свободными агентами.

Отметим, Богдан Литвяк выступая за молодежную команду “Александрии” забил шесть голов в 19 матчах сезона. Никита Зеленский известен по своим выступлениям за ПФК “Сумы” и “Балканы”. Последним клубом Сеницы был клуб Второй лиги “Калуш”.