Среда, 10 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИнгулец просматривает трех новичков
Футбол

Ингулец просматривает трех новичков

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сергей Лавриненко

Один из претендентов на повышение в классе петровский “Ингулец”, параллельно с подготовкой к возможному возобновлению сезона просматривает потенциальных новичков команды.

Как сообщает FootBoom, Сергей Лавриненко и его тренерский штаб просматривает экс-таланта “Александрии” Богдана Литвяка, а также Владимира Сеницу и Никиту Зеленского, которые являются свободными агентами.

Отметим, Богдан Литвяк выступая за молодежную команду “Александрии” забил шесть голов в 19 матчах сезона. Никита Зеленский известен по своим выступлениям за ПФК “Сумы” и “Балканы”. Последним клубом Сеницы был клуб Второй лиги “Калуш”.

загрузка...
Тэги: Богдан ЛитвякВладимир СеницаИнгулецСергей Лавриненко
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять + девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Жерсон Сантос
Экс-трансферная цель Динамо заинтересовала Челси

Александр Шовковскй
Легенда Динамо поддержал строительство академии Руха

Виктор Цыганков
Цыганков может сыграть против Зари

Агент Реброва: Слушаем предложения от различных клубов

Игру “Динамо” в УПЛ перенесли на будний день

Закрыть