Легенда Динамо поддержал строительство академии Руха

Легенда киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Шовковский, вместе с экс-партнером по сборной Украины Андреем Русолом посетил строительство академии львовского “Руха”.

Как и другие известные футболисты, которые побывали на будущей базе “Руха”, экс-вратарь был впечатлен масштабами строительства.

На постсоветском пространстве это, наверное, самый большой из всех спортивных объектов, которые я видел на сегодня. Очень интересно. Думаю, что в конечном итоге здесь будут фантастические условия для развития детского футбола и, в частности, для главной команды, для которой Козловский все это делает.

Я поражен масштабами и инфраструктурой, которая здесь должна быть. Хочу пожелать, чтобы в нашей стране было больше таких меценатов, которые вкладывают средства в детскую академию и современный футбол. Меня больше всего поразили масштабы увиденного

Напомним, львовский “Рух” является фаворитом борьбы за выход в элиту украинского футбола, клуб лидирует в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.