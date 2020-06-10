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Футбол

Лион нашел усиление во втором французском дивизионе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тино Кадевере

Блестящие выступления нападающего “Гавра” Тино Кадевере во втором по силе дивизионе Франции, не обошли стороной внимание “Лиона”.

Как сообщает французская пресса, “ткачи” подписали с 24-летним форвардом сборной Зимбабве контракт сроком на четыре сезона. Условия перехода игрока не сообщаются.

Отметим, в 24 матчах Лиги 2 Тино Кадевере сумел забить двадцать голов. Ранее он успел поиграть в чемпионате Швеции, где был лидером атак “Юргордена”, а также на родине за местный “Хараре Сити”.

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Тэги: ГаврЛионТино Кадевере
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