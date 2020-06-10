Очередное результативное действие Петряка за Фехервар

Полузащитник сборной Украины Иван Петряк продолжает радовать своей игрой в чемпионате Венгрии, где он защищает цвета местного “Фехервара”.

В матче 28 тура чемпионата Венгрии украинский футболист вышел в стартовом составе и уже на четвертой минуте отличился голевой передачей, красиво ассистировал партнеру по команде пяткой. К сожалению, одного гола для “Фехервара” оказалось недостаточно, матч против “Гонведа” завершился ничьей 1:1.

Стоить отметить, что в нынешнем сезоне на счету Ивана Петряка уже десять результативных передач и шесть забитых голов в 40 матчах за “Фехервар” во всех турнирах. Его клуб идет на втором месте чемпионата Венгрии, отставая от “Ференцвароша” на восемь очков и опережая Мезекевешд на девять.