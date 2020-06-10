Раскрыто трансферные планы “Динамо” на лето

Известный журналист Игорь Цыганык открыл планы “Динамо” по трансферам. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Динамо” планирует вернуть всех своих арендованных футболистов, которые неплохо проявляют себя в других клубах. Все они приедут в Киев и будут готовиться к сезону и начнут его в составе киевлян. Это касается Тимчика, Леднєва, Булеци и Упряжи. Эту четверку вернут.

Что касается трансферов, то пачками футболистов больше никто привозить не будет. Единственная позиция, которая может быть усилена – это центральный защитник. Также есть проблема в опорной зоне”, – говорит он в программе “Цыганык LIVE”.

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