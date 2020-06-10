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Футбол

Сергей Ребров согласился на жалкие условия президента Фенербахче

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Ребров

Турецкая пресса продолжает обсуждать возможное назначение украинского специалиста Сергея Реброва на должность главного тренера местного “Фенербахче”.

Несмотря на высокий статус и известность клуба Сергею Реброву были предложены далеко не самые лучшие условия. По информации Fotospor, украинскому специалисту предложили годовой оклад, который не будет превышать 1.2 миллиона евро.

Среди других требований, которые выдвинуло руководство “Фенербахче” Реброву, это максимальное использование воспитанников клуба, не менее восьми человек в основной группе, а также регулярное привлечение к матчам основного состава игроков младше 21 года. Смущает также и отсутствие трансферного бюджета, украинский тренер сможет рассчитывать на новичков, лишь при условии успешных продаж клуба. Тем не менее, он ответил согласием, на предложение “Фенербахче”, отмечает турецкое издание.

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Тэги: главноеСергей РебровФенербахче
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