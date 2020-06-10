Шикарный пас таланта “Шахтера” взорвал сеть (ВИДЕО)

Хавбек “Шахтера” Михаил Мудрик продолжает покорять соцсети. Сообщает сайт EURO.com.ua
На этот раз фанаты оценили его передачу, выверенная до миллиметра.
“Не повторяйте это дома”, – пишет Инстаграм 433. Интересно, что в геотегу поставлено отметку Донецка.
19-летний Мудрик уже дебютировал в УПЛ, но в этом сезоне играл лишь на уровне молодежного первенства (5 голов в 5 матчах).
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Technique on point 🎯 @mmudryk10
Источник: sportanalytic.com