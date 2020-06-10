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Футбол

Шикарный пас таланта “Шахтера” взорвал сеть (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Шахтера” Михаил Мудрик продолжает покорять соцсети. Сообщает сайт EURO.com.ua

На этот раз фанаты оценили его передачу, выверенная до миллиметра.

“Не повторяйте это дома”, – пишет Инстаграм 433. Интересно, что в геотегу поставлено отметку Донецка.

19-летний Мудрик уже дебютировал в УПЛ, но в этом сезоне играл лишь на уровне молодежного первенства (5 голов в 5 матчах).

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Technique on point 🎯 @mmudryk10

Публикация вот 433 (@433) 8 Июн 2020 в 1:59 PDT

Источник: sportanalytic.com
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