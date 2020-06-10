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Футбол

Суркис: Не нуждаюсь рекомендаций по тренера “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Владелец “Динамо” Игорь Суркис высказался о спекуляции на тему смены главного тренера команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более – навязчивые советы. Эта истина может быть применена и в случае с моим выбором тренера для “Динамо”.

Всем большое спасибо за заботу, но подобных рекомендаций я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему”, – заявил Суркис.

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Источник: sportanalytic.com
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