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Футбол

УАФ готово постепенно возвращать зрителей на трибуны. Решение за МОЗ

Андрей ОгородникНет комментариев
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НСК Олимпийский

После очередного этапа смягчения карантина, руководители украинского футбола всерьез задумались о постепенном возвращении футбольных зрителей на трибуны.

По словам президента УАФ Андрея Павелко ассоциация отправила предложение по смягчению карантина на стадионах министру охраны здоровья и главному санитарному врачу Украины. Ожидается, что клубам разрешат заполнять стадионы на 10-25% от максимальной вместимости.

Стоить отметить, что такие показатели даже при заполнении стадионов на четверть, не будут сильно отличатся от привычной посещаемости украинских клубов, которая в среднем составляет чуть более четырех тысяч зрителей.

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Тэги: карантинНСК ОлимпийскийУАФ
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