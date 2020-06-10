УАФ готово постепенно возвращать зрителей на трибуны. Решение за МОЗ

После очередного этапа смягчения карантина, руководители украинского футбола всерьез задумались о постепенном возвращении футбольных зрителей на трибуны.

По словам президента УАФ Андрея Павелко ассоциация отправила предложение по смягчению карантина на стадионах министру охраны здоровья и главному санитарному врачу Украины. Ожидается, что клубам разрешат заполнять стадионы на 10-25% от максимальной вместимости.

Стоить отметить, что такие показатели даже при заполнении стадионов на четверть, не будут сильно отличатся от привычной посещаемости украинских клубов, которая в среднем составляет чуть более четырех тысяч зрителей.