Владелец Ингульца готов оплатить ПЦР-тесты нуждающимся клубам Первой лиги

Чтобы возобновить сезон в Первой лиге чемпионата Украины, владелец “Ингульца” Александр Поврознюк, готов взять на себя траты по тестированию игроков соперников по дивизиону, лишь бы завершить сезон за регламентом.

В интервью официальному сайту клуба одиозный владелец “Ингульца” заявил о готовности помогать, хотя и сделал это правда в свойственной для себя форме.

«Минай», «Волынь», «Горняк-Спорт», «Авангард», «Балканы», «Кремень», «Металлург», «Николаев», «Черноморец» пусть обращаются за помощью. Сегодня тот день, когда нуждающимся подаю»

Напомним, ранее сообщалось, что большое количество клубов Первой лиги отказываются доигрывать чемпионат Украины, из-за высокой стоимости ПЦР-тестов. В среднем, одно тестирование команды и персонала обходится клубам в более чем 100 тысяч гривен.