Заря может прекратить свое существование?

Один из лучших украинских клубов последних лет луганская “Заря”, которая неоднократно представляла страну в Лиге Европы, а в нынешнем сезоне борется за второе место в чемпионате Украины, может прекратить свое существование.

По информации издания Трибуна, владелец и главный инвестор команды Евгений Геллер не финансирует клуб в течении последних шести лет, и если раньше клуб жил за счет бывших трансферов, то в последнее время из-за отсутствия крупных продаж клуб рискует прекратить свое существование.

Сообщается, что спасением для клуба может стать выход команды в групповой этап Лиги Европы, причем шансы “Зари” расцениваются, достаточно высоко. Более того, по результатам нынешнего сезона клуб может и вовсе замахнуться на место в квалификации Лиги Чемпионов.