Экс-полузащитник Шахтера и Металлиста продолжит карьеру в любительских ПФК Сумы

Известный украинский полузащитник Владимир Приемов, который успел немало поиграть, как в Украине, так и за рубежом, продолжит свою карьеру в любительском чемпионате Украины.

Новым клубом 34-летнего игрока стал любительский клуб “Сумы”. Условия соглашения игрока с клубом не сообщаются.

Напомним, за свою карьеру Владимир Приемов успел поиграть за такие известные команды, как донецкий “Металлург”, “Шахтер”, “Металлист”, “Черноморец”. Также игрок успел поиграть в чемпионате России, Беларуси, Ирана и даже Сингапура.