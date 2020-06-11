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Футбол

Экс-полузащитник Шахтера и Металлиста продолжит карьеру в любительских ПФК Сумы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Приемов

Известный украинский полузащитник Владимир Приемов, который успел немало поиграть, как в Украине, так и за рубежом, продолжит свою карьеру в любительском чемпионате Украины.

Новым клубом 34-летнего игрока стал любительский клуб “Сумы”. Условия соглашения игрока с клубом не сообщаются.

Напомним, за свою карьеру Владимир Приемов успел поиграть за такие известные команды, как донецкий “Металлург”, “Шахтер”, “Металлист”, “Черноморец”. Также игрок успел поиграть в чемпионате России, Беларуси, Ирана и даже Сингапура.

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Тэги: Владимир ПриемовлюбителиСумы
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