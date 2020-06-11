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Ференцварош нашел замену Реброву?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ласло Болони

Несмотря на то, что украинский специалист Сергей Ребров опроверг информацию о своем грядущем переходе в турецкий “Фенербахче”, румынская пресса сообщает о активных поисках руководством “Ференцвароша” нового главного тренера.

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Росу со ссылкой на GSP, фаворитом на должность главного тренера “Ференцвароша” является известный румынский специалист Ласло Болони, который не без успеха трудился в бельгийском “Антверпене”, но последнее время является безработным.

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Напомним, нынешний сезон второй для Сергея Реброва в “Ференцвароше”, украинский тренер ведет клуб ко второму чемпионству кряду, а также впервые за долгие годы вывел клуб в групповой этап Лиги Европы.

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Тэги: Ласло БолониСергей РебровФеренцварош
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