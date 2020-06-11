Левченко: Неправильно, когда украинцы едут в Россию

Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко рассказал об игроках с Украины, которые выступают на территории страны оккупанта. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Как вы относитесь к украинских футболистов, играющих в России?

– На сегодняшний день я считаю неправильным, когда украинские футболисты едут играть в Россию. Не вижу этому никаких оправданий. Если футболист говорит, что ему нечего есть – это не правда. Я не приветствую, когда футболист едет в Россию для заработков. Лично я для себя решил, что пока не поеду в Россию. Это моя принципиальная точка зрения. Не потому что у меня нет друзей, или я не люблю приезжать в Россию. Просто потому что у нас конфликт. Я сам себе не смогу объяснить, почему я туда еду.

– При этом в 2018 году ваша жена снималась в российской комедии.

– Она считает себя более голландкой. Она родилась в Украине, но у нее нет никаких связей со страной, кроме биологических. Нет той привязки, тех чувств к Украине, что со мной. У меня там работа, друзья, которые воевали, страдали. У нас был разговор на эту тему. Она говорила: “Приезжай, будем вместе”. Я ответил, что не поеду, но запрещать ей я не имею права. Это ее выбор, ее жизнь, ее карьера. Мы уладили этот вопрос и больше к нему не возвращались, – говорит Левченко.