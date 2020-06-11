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Футбол

Официально: Андрей Бацула перешел в минское Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Бацула

Один из самых титулованных клубов Беларуси минское “Динамо”, несмотря на провальный сезон, продолжает усиливать свой состав достаточно известными в Украине исполнителями.

Следом за Артемом Сухоцким, который перешел в столичный клуб зимой из “Слована” на правах аренды, сегодня минчане завершили переход ещё одного украинского защитника. Как сообщает официальный сайт минского “Динамо”, новичком клуба стал Андрей Бацула, который будет выступать за столичный клуб на правах аренды в течении следующего сезона.

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Напомним, Андрей Бацула в нынешнем сезоне выступал в чемпионате Бельгии в составе “Кортрейка”, правда, бельгийская лига была завершена досрочно и начиная с марта защитник был без игровой практики.

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Тэги: Андрей БацулаглавноеДинамо МинскКортрейк
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