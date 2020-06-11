Ребров отрицает факт переговоров с Фенербахче

Несмотря на громкие заявления турецкой прессе о завершении переговоров между украинским специалистом Сергеем Ребровым и стамбульским “Фенербахче”, сам тренер отказывается подтверждать свое грядущее назначение.

По информации M4 Sport, никаких договоренностей между 46-летним специалистом и турецким грандом нет. Агент тренера Шандор Варга, в свою очередь не подтвердил, но и не отверг факт переговоров, отметив, что на данный момент пока нет никакой конкретики.

Напомним, Сергей Ребров последние два года работает в “Ференцвароше”, который под его руководством идет ко второму чемпионству кряду.