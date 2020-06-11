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Футбол

Ребров отрицает факт переговоров с Фенербахче

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ребров

Несмотря на громкие заявления турецкой прессе о завершении переговоров между украинским специалистом Сергеем Ребровым и стамбульским “Фенербахче”, сам тренер отказывается подтверждать свое грядущее назначение.

По информации M4 Sport, никаких договоренностей между 46-летним специалистом и турецким грандом нет. Агент тренера Шандор Варга, в свою очередь не подтвердил, но и не отверг факт переговоров, отметив, что на данный момент пока нет никакой конкретики.

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Напомним, Сергей Ребров последние два года работает в “Ференцвароше”, который под его руководством идет ко второму чемпионству кряду.

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Тэги: Сергей РебровФенербахчеФеренцварош
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