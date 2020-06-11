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Футбол

Сендерйюске Довбика – финалист Кубка Дании

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Довбик

Молодой украинский нападающий Артем Довбик имеет все шансы в нынешнем сезоне примерить на себя золотые медали обладателя кубка Дании.

Вчера клуб украинца “Сендерйюске” сумел обыграть в полуфинальном матче второго по статусу турнира Дании – “Хорсенс” 2:1. Бывший форвард “Днепра”, провел на футбольном поле 73 минуты, но результативными действиями не отличился.

Отметим, финальный матч на Кубок Дании состоится 1 июля. “Сендерйюске”, за который Артем Довбик играет на правах аренды, сыграет с “Ольборгом”.

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Тэги: Артем ДовбикОльборгСендерюске
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