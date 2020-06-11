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Футбол

Шуст: У нас отбирают профессию

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вратарь “Ингульца” Богдан Шуст хочет, что сезон Первой лиги не завершали досрочно. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ожидания только положительные о доигрывания чемпионата. Уже больше полугода мы остаемся без футбола. Создается такое впечатление, что у нас отбирают профессию. Очень непростая ситуация, ведь непросто находить мотивацию, поскольку эмоции и драйв очень сложно получить в товарищеских матчах. Мы готовы после возобновления чемпионата бороться за наши амбиции – выход в УПЛ.

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Хотел бы обратиться ко всем руководителям, которые приедут на конгресс в Киев. Перед выездом соберите свои команды и выслушайте каждого футболиста. Я уверен, что каждый из них хочет продолжать играть. Мы можем только высказывать свое мнение. Решение принимать вам. Мы хотим играть в футбол”, – заявил Шуст.

Источник: sportanalytic.com
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