Симоне Индзаги продлил контракт с Лацио

Один из главных творцов римского “Лацио” образца последних сезонов Симоне Индзаги, останется работать в клубе, несмотря на интерес к специалисту со стороны многих ТОП-клубов Европы.

Как сообщает итальянская пресса, Симоне Индзаги поставил подпись под контрактом с “Лацио” сроком на три сезона. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Напомним, Симоне Индзаги почти десять лет провел за “Лацио” в роли игрока. В 2016 году он возглавил римский клуб, сумев выиграть Кубок Италии, дважды Суперкубок Италии, а в нынешнем сезоне сенсационно борется за золото местного чемпионата.