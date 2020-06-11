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Симоне Индзаги продлил контракт с Лацио

Андрей ОгородникНет комментариев
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Симоне Индзаги

Один из главных творцов римского “Лацио” образца последних сезонов Симоне Индзаги, останется работать в клубе, несмотря на интерес к специалисту со стороны многих ТОП-клубов Европы.

Как сообщает итальянская пресса, Симоне Индзаги поставил подпись под контрактом с “Лацио” сроком на три сезона. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Напомним, Симоне Индзаги почти десять лет провел за “Лацио” в роли игрока. В 2016 году он возглавил римский клуб, сумев выиграть Кубок Италии, дважды Суперкубок Италии, а в нынешнем сезоне сенсационно борется за золото местного чемпионата.

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Тэги: контрактЛациоСимоне Индзаги
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