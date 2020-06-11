Стало известно, где состоится полуфинальный матч между Минаем и Динамо

Ближайший матч на кубок Украины, где в полуфинале встретятся один из лидеров Первой лиги “Минай” и претендент на серебро УПЛ киевское “Динамо” состоится на стадионе закарпатского клуба.

Несмотря на то, что ранее проведение матча было запланировано на ужгородском стадионе “Авангард”, учитывая запрет на посещение матча зрителями, руководители УАФ посчитали нецелесообразным задействовать главный стадион Закарпатской области.

Как сообщает официальный сайт УАФ, матч между “Минаем” и “Динамо” состоится 17 июня, на стадионе “Минай”. Начало встречи в 14:00 по киевскому времени.