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Ворскла продлила контракт со своим ветераном

Андрей ОгородникНет комментариев
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Павло_Ребенок

Полтавская “Ворскла” продолжает продлевать контракты с важными игроками основного состава.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение с “Ворсклой” подписал один из старожилов клуба Павел Ребенок, который будет играть за полтавчан, ещё как минимум год.

Отметим, что с небольшими паузами Павел Ребенок выступает за “Ворсклу” начиная с 2004 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 18 матчей в чемпионате Украины.

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Ранее “Ворскла” продлила контракт с рекордсменом клуба Владимиром Чеснаковым и главным тренером команды Юрием Максимовым.

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Тэги: ВорсклаконтрактПавел Ребенок
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