Ворскла продлила контракт со своим ветераном

Полтавская “Ворскла” продолжает продлевать контракты с важными игроками основного состава.

Как сообщает официальный сайт клуба, новое соглашение с “Ворсклой” подписал один из старожилов клуба Павел Ребенок, который будет играть за полтавчан, ещё как минимум год.

Отметим, что с небольшими паузами Павел Ребенок выступает за “Ворсклу” начиная с 2004 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 18 матчей в чемпионате Украины.

Ранее “Ворскла” продлила контракт с рекордсменом клуба Владимиром Чеснаковым и главным тренером команды Юрием Максимовым.