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Футбол

Барселона нацелилась на 16-летнего таланта Райо Вальекано

Андрей ОгородникНет комментариев
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Фабиан Луцци

Один из главных талантов “Райо Вальекано” Фабиан Луцци в скором времени станет игроком каталонской “Барселоны”.

Как сообщает ESPN, переговоры по переходу 16-летнего нападающего в каталонский гранд уже завершены. В скором времени о сделке будет объявлено официального. В борьбе за игрока “Барселона” опередила мадридские “Реал” и “Атлетико”.

Отметим, Фабиан Луцци пока не может похвастаться опытом выступлений на взрослом уровне, тем не менее юный футболист уже продолжительное время работает вместе с основным составом “Райо Вальекано”.

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Тэги: БарселонаРайо ВальеканоФабиан Луцци
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