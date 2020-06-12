Барселона нацелилась на 16-летнего таланта Райо Вальекано

Один из главных талантов “Райо Вальекано” Фабиан Луцци в скором времени станет игроком каталонской “Барселоны”.

Как сообщает ESPN, переговоры по переходу 16-летнего нападающего в каталонский гранд уже завершены. В скором времени о сделке будет объявлено официального. В борьбе за игрока “Барселона” опередила мадридские “Реал” и “Атлетико”.

Отметим, Фабиан Луцци пока не может похвастаться опытом выступлений на взрослом уровне, тем не менее юный футболист уже продолжительное время работает вместе с основным составом “Райо Вальекано”.