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Футбол

Барселона нацелилась на вундеркинда Велес Сарсфилд

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тьяго Альмада

Несмотря на то, что приоритетным трансфером каталонской “Барселоны” этим летом стал нападающий миланского “Интера” Лаутаро Мартинес, “сине-гранатовые” не забывают и о поиске других талантов, способных усилить игру команды.

Как сообщает аргентинская пресса, под прицел испанского гранда попал 19-летний талант “Велес Сарсфилда” Тьяго Альмада. Пока “Барселона” не делала никаких предложений по приобретению футболиста, но ситуация может изменится уже в ближайшее время.

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Отметим, несмотря на юный возраст Тьяго Альмада успел провести за “Велес Сарсфилд” 46 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

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