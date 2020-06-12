Богдан Михайличенко мог перейти в Вердер

Один из лидеров луганской “Зари” Богдан Михайличенко этой зимой мог перебраться в чемпионат Германии.

По словам главного тренера клуба Виктора Скрипника, серьезный интерес к защитнику луганчан проявлял бременский “Вердер”, но через ряд причин сделка не состоялась.

Предметный разговор с «Вердером» по Михайличенко был еще в декабре. Но когда началась пандемия коронавируса все притихло, и я могу сказать почему. «Вердер» сейчас находится не в той ситуации и не на той позиции в турнирной таблице. Им нужно думать о настоящем с прицелом на будущее. Как спастись и остаться в бундеслиге, а потом уже принимать трансферные решения