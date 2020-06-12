Клубы Германии и Бельгии интересуются Шведом

Украинский вингер шотландского “Селтика” Марьян Швед помимо вариантов с возвращением в чемпионат Украины имеет возможность перебраться также в чемпионат Бельгии и Германии.

По информации Sport.ua, несмотря на отсутствие конкретики, сейчас ведутся активные консультации по поводу возможного перехода игрока. Названия заинтересованных клубов не сообщаются.

Стоить отметить, что сам Марьян Швед твердо намерен доказать свой уровень в составе шотландского “Селтика”. В Украине на футболиста претендуют львовские “Карпаты” и “Александрия”.