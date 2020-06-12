Колос продлил контракты с двумя ветеранами клуба

Несмотря на почетный для футболистов возраст, коваливский “Колос” переподписал с ветеранами клуба Виталием Гавришем и Вадимом Милько новые контракты.

Как сообщает официальный сайт “Колоса”, 34-летний Виталий Гавриш и 33-летний Вадим Милько поставили подписи под новыми контрактами сроком на один год.

Стоить отметить, что оба игрока выступали за команду ещё в Первой лиге. Милько перешел в клуб с Коваливки в 2017 году, а Гавриш и вовсе в 2016 году. На двоих полузащитники провели за “Колос” почти двести матчей.