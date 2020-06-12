Лейпциг нацелился на корейскую звезду Зальцбурга

Немецкий “Лейпциг” в свете ухода из команды лидера атак Тимо Вернера начал искать потенциальные варианты замены своему бомбардиру.

Как сообщает Bild, помимо форварда “Вердера” Милота Рашицы, об интересе к которому сообщалось ранее, “быки” заинтересованы также в услугах нападающего сборной Южной Кореи и австрийского “Зальцбурга” Хван Хи Чхана, который оценивается всего лишь в 10 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Хван Хи Чхана 33 матча за “Зальцбург” во всех турнирах, 14 голов и 19 результативных передач ю