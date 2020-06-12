Пятница, 12 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛейпциг нацелился на корейскую звезду Зальцбурга
Футбол

Лейпциг нацелился на корейскую звезду Зальцбурга

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Хван Хи Чхан

Немецкий “Лейпциг” в свете ухода из команды лидера атак Тимо Вернера начал искать потенциальные варианты замены своему бомбардиру.

Как сообщает Bild, помимо форварда “Вердера” Милота Рашицы, об интересе к которому сообщалось ранее, “быки” заинтересованы также в услугах нападающего сборной Южной Кореи и австрийского “Зальцбурга” Хван Хи Чхана, который оценивается всего лишь в 10 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Хван Хи Чхана 33 матча за “Зальцбург” во всех турнирах, 14 голов и 19 результативных передач ю

загрузка...
Тэги: ЗальцбургЛейпцигХван Хи Чхан
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Тьяго Альмада
Барселона нацелилась на вундеркинда Велес Сарсфилд

Ибрагим Каргбо
Ибрагим Каргбо получил право играть за Динамо?

Валерий Бондаренко
Бондаренко второй матч кряду вышел в старте Витории

Арена Черноморец
Журналист раскрыл схему приобретения стадиона Черноморец

Марьян Швед
Клубы Германии и Бельгии интересуются Шведом

Закрыть