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Лукаш Теодорчик вернется в Динамо?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лукаш Теодорчик

Известный польский нападающий Лукаш Теодорчик, который в свое время небезуспешно играл в составе киевского “Динамо”, может вернуться в чемпионат Украины.

По информации Betnews365, большой интерес к 29-летнему нападающему проявляет главный тренер киевского “Динамо” Алексей Михайличенко. Сообщается, что столичный клуб уже сделал предложение польскому футболисту.

Отметим, в нынешнем сезоне Лукаш Теодорчик выступает в Серии А, где защищает цвета “Удинезе”, в составе которого на его счету одна результативная передача в девяти матчах. Выступая за “Динамо” форвард сборной Польши забил шестнадцать голов в 42 поединках.

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Тэги: главноеДинамоЛукаш ТеодорчикУдинезе
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