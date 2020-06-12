Маркевич готов возглавить Рух

Один из лучших тренеров украинского футбола Мирон Маркевич не исключает своего возвращения в большой футбол.

Бывший тренер “Металлиста”, “Днепра” и других клубов чемпионата Украины признался, что не против вновь поработать с клубом УПЛ, причем, существует вероятность, что его следующим клубом станет львовский “Рух”.

Вам «Рух» не предлагали возглавить?

Нет. Но мы в хороших отношениях с Козловским. Там академия хорошая. Ну время покажет, может, будет новая сила во Львове, которая о себе заявит. Думаю, они будут в высшей лиге. Посмотрим. Хочется, чтобы во Львове на стадионе людей было больше.

Напомним, сейчас львовским “Рухом” руководит Юрий Бакалов, перед которым стоит задание вывести клуб в УПЛ.