Пятница, 12 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМилевский: Однажды Клебер и Пеев устроили серьезную драку
Футбол

Милевский: Однажды Клебер и Пеев устроили серьезную драку

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Экс-форвард “Динамо” Артем Милевский рассказал, как в свое время легионеры киевлян Клебер и Георгий Пеев выясняли между собой отношения. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Играли дыр-дыр и Жора зарубався с Клебером. Серьезно. Жора хорошо ему вставил, разбил ногу. А Сабо говорит: “Это футбол, спорт. Все в порядке”. Клебер развернулся, уехал с базы. Приехал обиженный. Бразильцы собрались поднимать кипиш.

На следующий день Жора заходит на базу, а этот Клебер подбегает к нему сзади и тупо бьет его в лицо. Разбивает лицо. Драка серьезная была. Идем к Сабо, чтобы он принимал решения. А он говорит: “Так а что? Это футбол. У вас 1:1”, – сказал Милевский в эфире собственного ютуб-канала “Миля”.

Читайте также:  Стало известно, почему Фран Соль не играет за Динамо

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Милевский забил шикарный гол за “Динамо-Брест” (ВИДЕО)

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Вернидуб: “Заря” может обскакать “Динамо” в борьбе за серебро УПЛ

Скрипник: “Заря” согласна победить “Динамо” при плохой игре

Венгерская пресса: Ребров говорит, что не уйдет в “Фенербахче”

Примера. 28 тур. “Севилья” победила “Бетис” в дерби

Исмаили: Состояние “Шахтера” трудно назвать хорошим

Закрыть