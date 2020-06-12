Милевский: Однажды Клебер и Пеев устроили серьезную драку

Экс-форвард “Динамо” Артем Милевский рассказал, как в свое время легионеры киевлян Клебер и Георгий Пеев выясняли между собой отношения. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Играли дыр-дыр и Жора зарубався с Клебером. Серьезно. Жора хорошо ему вставил, разбил ногу. А Сабо говорит: “Это футбол, спорт. Все в порядке”. Клебер развернулся, уехал с базы. Приехал обиженный. Бразильцы собрались поднимать кипиш.

На следующий день Жора заходит на базу, а этот Клебер подбегает к нему сзади и тупо бьет его в лицо. Разбивает лицо. Драка серьезная была. Идем к Сабо, чтобы он принимал решения. А он говорит: “Так а что? Это футбол. У вас 1:1”, – сказал Милевский в эфире собственного ютуб-канала “Миля”.

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