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Футбол

Милевский сказал, почему держит зуб на голкипера “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий “Динамо-Бреста” Артем Милевский рассказал, почему враждует с экс-одноклубником по киевскому “Динамо” Денисом Бойко. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я рассказывал эту историю, там за карты. Что он “накрисив” немного. Когда в “Джокера” играли, он джокеры прятал. Среди своих пацанов. Хотя многие из них общаются, и ничего страшного в этом не видят.

Может, это единственный человек, с которым я прекратил общение. А так, со всеми ха-ха и хи-хи”, – сказал Милевский в эфире собственного ютуб-канала.

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Источник: sportanalytic.com
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