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Футбол

Наставник “Львова”: Мы больше ездим, чем тренируемся

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Львова” Егише Меликян поделись ожиданиями перед поединком 26 тура УПЛ, в котором его команда сыграет против “Олимпика”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Настроены очень серьезно, потому что нам не хватает очков. Хорошо понимаем и то, что у “Олимпика” тоже не хватает зачетных пунктов. У них будет хорошее настроение, как и у нас.

Готовимся тактически. Физически будет сложно, так как только что вернулись, а теперь снова отправляемся. Мы больше ездим, чем тренируемся!

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Нам очень трудно. Стараюсь тактически грамотно все построить, искать какой-то выход. Но вижу, что физические показатели все же играют очень важную роль”, – сказал Меликян.

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Напомним, поединок “Олимпик” – “Львов” состоится в субботу, 13 июня. Начало в 19:30.

Источник: sportanalytic.com
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