Ребров остается в числе кандидатов на должность тренера Динамо

Турецкая пресса продолжает обсуждать возможное назначение на должность главного тренера “Фенербахче” украинского специалиста Сергея Реброва.

По информации издания Sabah, Сергей Ребров действительно является претендентом на должность главного тренера “канареек”, правда, для самого наставника, приоритетом является его родной клуб.

Издание отмечает, что в случае, если “Динамо” не выйдет в Лигу Чемпионов следующего сезона, нынешний наставник Алексей Михайличенко уступит свое место Сергею Реброву. Если же нынешний коуч киевлян сохранит свою должность, Ребров примет приглашение “Фенербахче”.