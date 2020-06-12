Пятница, 12 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболРебров остается в числе кандидатов на должность тренера Динамо
Футбол

Ребров остается в числе кандидатов на должность тренера Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сергей Ребров

Турецкая пресса продолжает обсуждать возможное назначение на должность главного тренера “Фенербахче” украинского специалиста Сергея Реброва.

По информации издания Sabah, Сергей Ребров действительно является претендентом на должность главного тренера “канареек”, правда, для самого наставника, приоритетом является его родной клуб.

Издание отмечает, что в случае, если “Динамо” не выйдет в Лигу Чемпионов следующего сезона, нынешний наставник Алексей Михайличенко уступит свое место Сергею Реброву. Если же нынешний коуч киевлян сохранит свою должность, Ребров примет приглашение “Фенербахче”.

загрузка...
Тэги: ДинамоСергей РебровФенербахче
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Хван Хи Чхан
Лейпциг нацелился на корейскую звезду Зальцбурга

Тьяго Альмада
Барселона нацелилась на вундеркинда Велес Сарсфилд

Ибрагим Каргбо
Ибрагим Каргбо получил право играть за Динамо?

Валерий Бондаренко
Бондаренко второй матч кряду вышел в старте Витории

Арена Черноморец
Журналист раскрыл схему приобретения стадиона Черноморец

Закрыть