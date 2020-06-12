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Футбол

Вернидуб: “Заря” может обскакать “Динамо” в борьбе за серебро УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский наставник “Шахтера” С Юрий Вернидуб считает, что его бывшая команда “Заря” имеет все шансы завоевать серебряные награды в нынешнем сезоне УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

По мнению Вернидуба, главными соперником луганчан в этой борьбе остается “Динамо”, однако также нельзя сбрасывать со счетов “Десну” и “Александрию”.

“Думаю, концовка чемпионата Украины будет интригующей и напряженной”, – подытожил Вернидуб.

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Напомним, перед очным противостоянием в 26 туре “Заря” и “Динамо” имеют поровну очков, однако луганский клуб опережает киевлян по дополнительным показателям.

Источник: sportanalytic.com
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