Журналист раскрыл схему приобретения стадиона Черноморец

Известный украинский журналист Олег Ящук, который сейчас является ведущим программы “Футбольный формат”, пролил свет на ситуацию вокруг покупки американской компанией ALLRISE CAPITAL INC стадиона одесского “Черноморца”.

По информации журналиста, одесская арена несмотря на смену владельца, так и остается во владении президента “Черномоцра” Леонида Климова, по указанию которого была провернута сделка.

Как отмечает Олег Ящук, подобный поступок Леонида Климова может дорого обойтись бизнесмену, так как подобная оборудка сильно возмутила ультрас клуба, которые пригрозили ему Майданом.