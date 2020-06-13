Волевая победа “Динамо” над “Зарей”, ничья “Мариуполь” и “Ворсклы”

Новый тур УПЛ стартовал результативной ничьей в Мариуполе. Сообщает сайт EURO.com.ua

Местная команда сумела сравнять счет в игре против “Ворсклы” и завоевала одно очко.

В центральном матче тура “Заря” открыла счет с пенальти усилиями Юрченко, но затем пропустила трижды и проиграла в меньшинстве. Начало второго тайма задержали на 30 минут из-за град.

Чемпионат Украины

26 тур

“Заря” – “Динамо” – 1:3

Голы: Юрченко, 54 (пен) – Буяльский, 72, Где Пена, 75, Цыганков, 90+6

“Заря”: Махарадзе – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня (Цвек, 78) – Кочергин, Юрченко (Лунев, 85), Хомченовский – Кабаєв, Громов.

“Динамо”: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (Кадірі, 85) – Цітаїшвілі (Цыганков, 61), Андриевский (Вербіч, 61), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 89) – Русин (Где Пена, 61).

Предупреждения: Михайличенко, Абу Ханна, Чеберко – Кендзера, Попов

На 84-й минуте был удален Ловре Цвек (“Заря”) (грубое нарушение правил).

“Мариуполь” – “Ворскла” – 1:1

Голы: Топалов, 74 – Якубу, 59

“Мариуполь”: Гальчук – Муравский, Яворский (Дава, 65), Быков – Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Мишньов, Кирюханцев (Корниенко, 65) – Чурко (Кащук, 65) – Кулаков (Топалов, 57), Фомин

“Ворскла”: Мясник – Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай – Скляр (Баєнко, 90), Пуцлін – Шехіч (Якубу, 46), Кулач (Васин, 73), Кане – Степанюк (Кравчук, 66)

Предупреждения: Быков, Игнатенко – Пуцлін, Сапай

Удаление: Пердута, 90+5 (фол последней надежды)

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