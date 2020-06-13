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Футбол

Заваров: Каждая игра для “Динамо” является определяющей

Евгений НикитюкНет комментариев
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Легенда “Динамо” Александр Заваров считает, что матч 26 тура УПЛ “Заря” – “Динамо” – это игра за шесть очков. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, киевляне должны решать поставленную задачу перед началом чемпионата, а потому на первое место ставится прежде всего результат.

“Думаю, нас ждет красивая игра, в которой эмоции будут зашкаливать”, – добавил Заваров.

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Напомним, поединок “Заря” – “Динамо” состоится 13 июня в Запорожье. Начало в 17:00.

Источник: sportanalytic.com
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